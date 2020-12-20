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Источник: в многоквартирном доме в поселке Тайцы в Ленобласти произошел взрыв

По данных регионального главка МЧС, пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Хлопок произошел в воскресенье утром в квартире жилого дома в поселке Тайцы Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительной информации, произошел хлопок в двухэтажном доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Есть нарушения остекления в одной из квартир. На месте происшествия проводится осмотр", - сказал собеседник агентства.

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