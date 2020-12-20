Три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на федеральной трасе "Сибирь" в Мошковском районе Новосибирской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в региональном управлении МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, авария произошла в 13:00 по местному времени (09:00 мск) на 47-м км федеральной трассы. За рулем автомобиля ВАЗ, который ехал со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Мошково, находился мужчина 1982 года рождения. Он выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с "Камазом".

"В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗ и два пассажира этого же автомобиля - женщина 1968 года рождения и мальчик 2010 года рождения", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия.