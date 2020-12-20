Охранник назвал причину стрельбы в дворников на парковке в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Причиной стрельбы, которую устроил из пневматического пистолета охранник на парковке в центре Москвы, стало агрессивное поведение и угрозы дворников. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Охранник пояснил полиции, что в доме в Кропоткинском переулке работает уже 10 лет. Утром 19 декабря на территорию зашли дворники и сообщили, что надо убрать машины с парковки для уборки снега. Охранник ответил, что сделать это невозможно и надо было заранее повесить объявление. "Дворники стали вести себя агрессивно, словесно угрожать. Затем они стали приближаться, а один плюнул в охранника", - сказал источник.

После этого завязалась потасовка, во время которой охранник взял перцовый баллончик и брызнул в одного из дворников. Те напали на него, однако мужчина смог вырваться и побежал в будку за пневматическим пистолетом Stalker. Он несколько раз выстрелил в воздух, никто не пострадал. Затем дворники снова набросились на охранника, отняли пистолет и вызвали полицию. Проводится проверка.