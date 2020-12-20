В Петербурге мужчина столкнул девушку с балкона пятого этажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала рецидивиста, сбросившего девушку с балкона пятого этажа в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Задержан подозреваемый в покушении на убийство своей знакомой. Девушка была госпитализирована после падения с балкона общежития, - говорится в сообщении. - ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")".

Как уточнили в полиции, инцидент произошел 19 декабря около 12:20 мск в общежитии по адресу: Ленская улица, дом 17, корпус 1. Неработающий 41-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения во время внезапной ссоры избил находившуюся в гостях 27-летнюю петербурженку, после чего сбросил ее с балкона пятого этажа.

Злоумышленник - ранее неоднократно судимый - был задержан на месте происшествия и доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.