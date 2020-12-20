"Мисс Беларусь - 2008" вышла на свободу после 42 суток ареста

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" и экс-пресс-секретарь брестского футбольного клуба "Динамо" Ольга Хижинкова вышла на свободу после 42 дней административного ареста. Об этом в воскресенье сообщил белорусский портал tut.by.

Хижинкова вышла на свободу в городе Жодино, уточняет издание.

Хижинкову задержали в ходе протестной акции 8 ноября, 11 ноября суд дал ей 12 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), вскоре районный суд Минска назначил ей еще 15 суток за участие в акции 11 октября.

26 ноября Минский суд назначил Хижинковой дополнительно 15 суток ареста. Как отмечал tut.by, суд состоялся по третьему эпизоду ее участия в акциях протеста, обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемке за 25 октября.