В Ленинградской области мужчина бросил коктейль Молотова в парикмахерскую

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в окно парикмахерской в городе Мурино Ленинградской области, в результате возник пожар. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В ночь на 20 декабря в полицию поступило сообщение о возгорании в помещении парикмахерской, расположенной в доме 7 по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино Всеволожского района, - говорится в сообщении. - Прибывшими полицейскими установлено, что пожару предшествовали действия неизвестного, который сначала камнем разбил стекло в помещении, а после бросил в окно бутылку с зажигательной смесью".

В полиции добавили, что в результате возгорания никто не пострадал, владелец парикмахерской устанавливается. "Полицией приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося злоумышленника", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.