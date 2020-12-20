СК возбудил дело после гибели четырех человек, отравившихся угарным газом

ТАСС, 20 декабря Двое взрослых, двое детей 15 и пяти лет отравились угарным газом и погибли в Иванове. Следователи возбудили уголовное дело, сообщил в воскресенье СК по региону.

"Сегодня в квартире одного из домов по улице Калинцева в Иванове были обнаружены тела четырех человек, в том числе 15-летней девушки и пятилетнего мальчика, с признаками отравления угарным газом. <...> По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Иваново следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, проводится изъятие газового оборудования и документации, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз.