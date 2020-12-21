Суд в Подольске огласит 21 декабря приговор Александру Шестуну, обвиняемому в коррупции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подольский городской суд Московской области в понедельник огласит приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении Шестуна будет оглашен в 15:00 мск", - сказала собеседница агентства. По ее словам, для СМИ будет организована видеотрансляция приговора в отдельном зале.

Уголовное дело Шестуна подсудно Серпуховскому городскому суду, но так как он 15 лет занимал должность главы этого района (избирался на эту должность в 2003, 2008 и 2013 годах), условия для отправления указанным судом объективного и непредвзятого правосудия могут быть поставлены под сомнение, посчитали в Генпрокуратуре. В этой связи в Московский областной суд было представлено ходатайство надзорного ведомства об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его в другой районный суд. Мособлсуд передал дело экс-главы района в Подольский городской суд, который 12 марта приступил к его рассмотрению по существу. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям и назвал свое дело политически мотивированным.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. В ходе прений защита просила оправдать бывшего чиновника.

Как считает следствие, за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год Шестун совместно с предполагаемыми подельниками Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр".

56-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года и обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.