Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Краснодарском крае

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля Lada Largus с грузовиком Iveco в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Усть-Лабинского района.

"Проводятся работы по извлечению автомобиля из грузовика. В Lada Largus четыре погибших, личности устанавливаются, работают спасатели и следствие", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в районе начался плотный снегопад, из-за чего легковушку развернуло и вынесло на полосу встречного движения, где она попала под колеса грузовика. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.