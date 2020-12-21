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Четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Краснодарском крае

Авария произошла в Усть-Лабинском районе. Во время снегопада легковой автомобиль Lada Largus развернуло и вынесло на полосу встречного движения, после чего она попала под колеса грузовика

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате столкновения автомобиля Lada Largus с грузовиком Iveco в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Усть-Лабинского района.

"Проводятся работы по извлечению автомобиля из грузовика. В Lada Largus четыре погибших, личности устанавливаются, работают спасатели и следствие", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в районе начался плотный снегопад, из-за чего легковушку развернуло и вынесло на полосу встречного движения, где она попала под колеса грузовика. Водитель и пассажир грузовика не пострадали.

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РоссияКраснодарский край
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