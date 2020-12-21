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В Красноярске пострадали 16 человек в ДТП с участием автобуса

Все пострадавшие проходят лечение амбулаторно

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Красноярске. В результате ДТП 16 человек обратились за медицинской помощью, говорится сообщении регионального главка МВД в понедельник.

"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по Октябрьскому мосту, допустил наезд на стоящий автомобиль "МАЗ", водитель которого остановился по причине поломки. В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении. В региональном главке уточнили ТАСС, что все обратившиеся за медпомощью получают ее амбулаторно.

В отношении водителя грузовика составлен ряд административных материалов, в том числе за невыставленный знак аварийной остановки.

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