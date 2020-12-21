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Пожар на складе во Владивостоке локализовали

Пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе во Владивостоке, по уточненным данным, площадь пожара составляет 350 кв. м. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"21 декабря в 14:00 (07:00 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Снеговой наблюдается задымление. Было установлено, что горит складское помещение площадью 600 кв. м. По уточненным данным, площадь пожара составила 350 кв. м. В 14:42 (07:42 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

На тушении задействованы 22 человека личного состава и семь единиц техники. Тушение пожара продолжается.

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РоссияПриморский край
Во Владивостоке загорелся склад
Площадь возгорания составляет около 600 кв. м
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