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В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошло повреждение самолета "Уральских авиалиний"

Отмечается, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов и пассажиров там не было
© Anton Gvozdikov/Shutterstock/FOTODOM, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.

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