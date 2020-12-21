В аэропорту Франкфурта-на-Майне произошло повреждение самолета "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" получил повреждение обшивки задней части фюзеляжа в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Инцидент имел место накануне, 20 декабря, в аэропорту Франкфурта-на-Майне. После прибытия на стоянку в процессе обслуживания произошло повреждение обшивки задней части фюзеляжа тягачом багажных тележек. Степень повреждений в данный момент оценивается техническим персоналом", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что поврежденный борт был перепрофилирован под перевозку грузов, пассажиров там не было.