В Уфе в здании переливания крови локализовали пожар

ТАСС, 21 декабря. Пожар в здании станции перелвания крови произошло утром в понедельник в Уфе. Площадь возгорания составила 80 кв. м, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На место по повышенному рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение из окна 4 этажа кирпичного, отдельно стоящего здания. Персоналом объекта эвакуировано 150 человек", - говорится в сообщении.

Пожар локализован на площади 80 кв. м, открытое горение ликивдировано спустя около часа, в 08:28. "По предварительным данным пострадавших нет. На месте пожара находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На место выехали эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России", - уточняется в сообщении.