На Кубани из-за снега задержали три поезда и электричку

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Три поезда дальнего следования, а также один пригородный задерживаются в Краснодарском крае на участке Белореченская - Туапсе, сообщила в понедельник пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. В оперативных службах региона ТАСС пояснили, что одной из причин задержек стал выпавший на Кубани снег.

"Сегодня на участке Белореченская - Туапсе в Краснодарском крае по техническим причинам оказались задержаны поезда №309 Воркута - Адлер, №139 Барнаул - Адлер, №169 Москва - Адлер, а также пригородный поезд и №6929 Белореченская - Туапсе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 08:30 поезда из Воркуты и Барнаула уже прибыли к месту назначения. Остальные поезда следуют с задержками до полутора часов. В оперативных службах региона ТАСС уточнили, что причиной затруднения движения стал выпавший снег.

ГУ МЧС в понедельник объявило экстренное предупреждение о сильном снеге. Кроме того, снег прошел на Кубани и накануне.