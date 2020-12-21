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Застреленная мужем жительница Нижнего Новгорода до трагедии дважды обращалась в полицию

Мужчина 18 декабря в ходе ссоры застрелил жену и покончил с собой

ТАСС, 21 декабря. Жительница Нижнего Новгорода, застреленная 18 декабря своим мужем, до трагедии дважды обращалась в полицию с жалобами на супруга. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Днем 18 декабря в ходе ссоры 40-летний житель Нижнего Новгорода застрелил свою 37-летнюю супругу, после чего совершил суицид. По данным следствия, пара находилась в процессе развода. "В органы внутренних дел женщина обратилась в конце мая с заявлением о нанесении ей телесных повреждений мужем. Неоднократные просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала, в связи с чем определить тяжесть физического вреда не представилось возможным, и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс-службе.

Второй раз женщина обратилась в полицию 7 декабря с заявлением о том, что ее дочери приходят от отца двусмысленные сообщения. "По данному факту проводится проверка. Каких-либо иных обращений от женщины не поступало", - добавили в ведомстве.

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