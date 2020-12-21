Троих мужчин задержали после конфликта на детской площадке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Трое мужчин доставлены в полицию после конфликта на детской площадке в Московском районе Санкт-Петербурга, другие участники инцидента - две женщины и мужчина - доставлены в больницу с травмами, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону. Как отметили в Главном следственном управлении СК РФ по региону, проводится проверка информации об этом инциденте, в результате которого могли пострадать несовершеннолетние.

"В полицию Московского района поступили несколько сообщений о конфликтной ситуации на детской площадке во дворе дома 14 по Новоизмайловскому проспекту. На место незамедлительно были направлены наряды полиции. В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое мужчин - участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, поехали в медучреждение для фиксации полученных травм", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

В пресс-службе добавили, что позже из медучреждения в полицию поступили телефонограммы о полученных травмах каждого из участников инцидента. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта, а также роль каждого из его участников.

В управлении СК по региону отметили, что по данному конфликту проведут проверку информации о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетних.

По информации региональных СМИ, у дома № 14 на Новоизмайловском проспекте в Московском районе Петербурга группа мужчин вступила в конфликт с несовершеннолетними девочками. Одна из них позвала на помощь родителей, но те были избиты мужчинами.