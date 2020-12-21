Суд в Москве арестовал адвоката по подозрению в причастности к заказному убийству

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Анастасию Старченкову по подозрению в причастности к заказному убийству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал Старченковой А. Е., подозреваемой по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений или по найму"), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 февраля 2021 года", - сказали в суде. Там не уточнили деталей уголовного дела, но источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет именно об адвокате Старченковой.

"Фигурантом уголовного дела стала адвокат Анастасия Старченкова, которая зарегистрирована в Адвокатской палате Тульской области", - отметил собеседник агентства.