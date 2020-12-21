На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

ТАСС, 21 декабря. Геологическая служба США зафиксировала в понедельник извержение вулкана Килауэа, который является одним из самых больших и активных на Гавайских островах.

"Вскоре после 21:30 [в воскресенье (10:30 понедельника мск)] началось извержение в кратере вершины Килауэа", - говорится в заявлении сейсмологов в Twitter.

Объявлен красный уровень угрозы. Извержение также вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Килауэа просыпался в начале мая 2018 года. Извержение продолжалось до осени 2018 года, в результате чего потоки магмы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс, где до этого жили примерно 10 тыс. человек, а также два прибрежных курорта и значительную часть дорожных сетей и инфраструктуры Большого острова, где расположен Килауэа. В общей сложности от разных проявлений активности вулкана пострадали 24 человека, а общий уровень экономического ущерба составил примерно $800 млн США.