Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению мужчину, напавшего на синагогу

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Высший земельный суд Саксонии-Анхальт в Наумбурге приговорил к пожизненному заключению 28-летнего гражданина Германии Штефана Б., который 9 октября 2019 года попытался совершить нападение на синагогу в городе Галле и убил двух человек. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении инстанции.

Мужчина обвинялся, в частности, в двух убийствах, в покушении на убийство в общей сложности 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и в других правонарушениях.

По данным следствия, Штефан Б. действовал "по антисемитским, расистским и ксенофобским мотивам". Планируя нападение на синагогу, он "вооружился 8 единицами огнестрельного оружия, несколькими взрывными устройствами", достал шлем и бронежилет. Подозреваемый хотел пробраться в здание и убить как можно больше находившихся там людей. На тот момент в синагоге находились 52 человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

Штефан Б. приехал на арендованном автомобиле к синагоге в Галле и попытался проникнуть внутрь, но у него это не получилось, так как дверь забаррикадировали изнутри. После неудачной попытки он убил случайную прохожую и обстрелял турецкую закусочную, где погиб еще один человек. В пригороде Галле он ранил двоих. Задержать Штефана Б. удалось после того, как он, уходя от погони, врезался в грузовик. Свои действия он снимал на камеру и транслировал в интернете.