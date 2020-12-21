Суд освободил от штрафа экс-главу службы гражданской защиты Удмуртии

ТАСС, 21 декабря. Суд освободил от наказания в виде штрафа бывшего начальника службы гражданской защиты Удмуртии Андрея Левицкого, ранее обвиненного во взятке. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

"Сегодня Октябрьским районным судом Ижевска оглашен приговор в отношении бывшего начальника ГУ "Служба гражданской защиты Удмуртской Республики" Андрея Левицкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. С учетом времени нахождения подсудимого под стражей и под домашним арестом, в соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ подсудимый освобожден от наказания в виде штрафа", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Левицкого арестовали по подозрению во взяточничестве. Позднее меру пресечения изменили на домашний арест, а затем - на подписку о невыезде. С 2018 по декабрь 2019 года Левицкий неоднократно давал указания своим подчиненным о премировании сотрудников учреждения, а далее о сборе части средств выплаченной премии и передаче этих денег ему. Имущественный вред администрации главы и правительства Удмуртской Республики оценен в 291 150 рублей.

"В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи подсудимым своим родным и близким, наличие поощрений и грамот по месту работы и службы, осуществление благотворительной деятельности. Кроме того, подсудимым полностью возмещен причиненный преступлением ущерб", - говорится в сообщении.

Предметом деятельности госучреждения является обеспечение безопасности населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации.