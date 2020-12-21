В Подмосковье задержали домушника, похитившего из квартир более 1 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области серийного вора-домушника, похитившего из нескольких квартир более миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленник вышел на общий балкон 17-го этажа жилого дома в городе Мытищи и с помощью подручных средств раздвинул створки окна и незаконно проник в одну из квартир. Похитив денежные средства, он беспрепятственно покинул квартиру через входную дверь. Подобным способом в период с сентября по ноябрь этого года было совершено еще шесть краж из квартир, расположенных на верхних этажах новостроек. Причиненный гражданам ущерб превысил миллион рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказала она.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что кражи мог совершить один человек. "При участии Росгвардии подозреваемый задержан по месту жительства в городе Старая Купавна. Ранее он был судим за аналогичные преступления. В ходе обыска в его квартире обнаружены коллекционные монеты, мобильные телефоны, sim-карты, ювелирные украшения, именные пластиковые карты, наручные часы, предметы верхней одежды, обувь, ноутбуки, и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель МВД.