Защита Фургала просит отпустить его под домашний арест в квартире родственников в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, просят отпустить его из СИЗО под домашний арест с проживанием у родственников в Москве. Как уточнил ТАСС адвокат обвиняемого Михаил Карапетян, соответствующее ходатайство Мосгорсуд рассмотрит 23 декабря.

"В 10:00 мск в среду в Московском городском суде состоится заседание по обжалованию продления сроков содержания под стражей Сергею Фургалу. Мы просим меру пресечения изменить с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у его родственников", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы 25 ноября продлил срок ареста Фургала до 9 марта 2021 года. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.

Кроме того, 23 декабря Мосгорсуд рассмотрит другую жалобу экс-губернатора на продление срока ареста $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой - племянницы бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. В жалобе адвокаты просят отменить арест и "вернуть все по принадлежности, так как деньги не принадлежат Сергею Ивановичу". Сам Фургал в суде неоднократно заявлял, что когда они были в браке со Стародубовой, то заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А теперь они официально разведены, поэтому неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение. Как следует из материалов дела, Киреева на допросе в СК не смогла объяснить, откуда у нее $400 тыс., сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей. В отношении них мера пресечения продлевается отдельно друг от друга.