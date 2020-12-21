Суд Подольска признал Шестуна виновным в совершении коррупционных преступлений

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подольский городской суд Московской области выносит обвинительный приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну в рамках уголовного дела о мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд установил: Александр Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере", - говорится в обвинительном приговоре судьи Татьяны Юферовой. Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимого. Наказание для него будет названо в заключительной части судебного акта.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. Защита просила оправдать бывшего чиновника.

Как считает следствие, за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год Шестун совместно с предполагаемыми подельниками Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр".

56-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Кроме Шестуна, по уголовному делу проходят бывший глава администрации поселка Большевик и гендиректор сети строительных магазинов "Браво" Борис Криводубский и бизнесмен Сергей Самсонов. Они заочно арестованы и объявлены в розыск.