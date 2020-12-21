Экс-глава Коми Гайзер в суде не признал вину по делу о превышении должностных полномочий

"Я вину не признаю", - сказал Гайзер в ходе судебного заседания, которое транслируется в онлайн-режиме.

ТАСС, 21 декабря. Ранее осужденный бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в ходе слушания нового уголовного дела в отношении него в Сыктывкарском городском суде не признал вину в превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС.

По версии следствия, Гайзер, обвиняемый на этот раз в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), в 2013 году дал главе городского округа Сыктывкара Ивану Поздееву незаконное распоряжение о выделении земельных участков без проведения торгов для строительства на них многоквартирных жилых домов в интересах генерального директора ООО "Деловой альянс" Александра Ольшевского. В период с марта 2013 года по 29 мая 2014-го Поздеев за 2 млн 682 тыс. рублей выделил "Деловому альянсу" шесть земельных участков, рыночная стоимость которых составляла более 11,4 млн рублей. Ущерб городскому бюджету Сыктывкара составил 8 млн 784 тыс. рублей.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн рублей, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова - к 6,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа. Все они были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.