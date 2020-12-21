Апелляционный суд оставил в силе приговор осужденному за госизмену историку Андрею Жукову

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе основную часть приговора капитану запаса ВС РФ, военному историку Андрею Жукову, осужденному ранее за госизмену на 12 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 21 декабря 2020 года изменен приговор Московского городского суда от 8 сентября 2020 года в отношении Жукова Андрея Евгеньевича. Указать в резолютивной части приговора об осуждении Жукова по ст. 275 УК РФ (в редакции федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ), в остальном приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденного и защитников - без удовлетворения", - сказала она.

По данным следствия, военный историк Андрей Жуков с 2010 по 2012 год передавал представителю иностранного государства секретные документы. Мосгорсуд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), и назначил наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима. Суд огласил только вводную и резолютивную части приговора, так как судебный процесс проходил в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием в деле материалов, маркированных грифом "совершенно секретно". В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Подсудимый и его защита с момента задержания настаивали на прекращении уголовного преследования.