В Якутии разыскивают мужчин, снявших на видео жестокое убийство лисы

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты Министерства экологии Якутии начали проверку после появления в социальных сетях видеоролика жестокого убийства лисы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

На попавших в сеть кадрах видно, как мужчина расправляется с раненой лисой, втаптывая ее в снег. Оператор, снимавший это видео, говорит, что перед этим животное попало под колеса трактора.

"Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) проводит проверку по факту распространения видео в социальных сетях, где два неустановленных лица производят добычу лисы недопустимым способом, а также с применением транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что происходящее можно квалифицировать не только как нарушение правил охоты, но и как жестокое обращение с животным.

Аналогичную проверку после появления видео проводит и полиция республики. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности злоумышленников.