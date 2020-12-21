Двухлетний ребенок травмирован ударом дверей на станции метро "Цветной бульвар" в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Двухлетний ребенок пострадал от удара стеклянных дверей на станции метро "Цветной бульвар" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне днем со станции метро "Цветной бульвар" из стеклянных деверей выходила гражданка с коляской, от сильного сквозняка двери ударили по ребенку 2018 года рождения, в результате чего он получил травмы. На место происшествия были вызваны медики, ребенок был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время столичная полиция проводит проверку.