В столичном МВД заявили, что молодежь все чаще становится жертвой дистанционных мошенников

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Молодые люди все чаще становятся жертвами дистанционных мошенников, тогда как раньше пострадавшими были в основном пенсионеры, сообщил журналистам врио первого замначальника ГСУ МВД по Москве Александр Галицкий.

"С 2015 года у нас количество преступлений по этой категории постоянно растет. Если раньше потерпевшими были в основном лица пожилого возраста, пенсионеры, сейчас идет омоложение потерпевших, потому что преступники начинают уже специализироваться на данном виде преступлений. Есть потерпевшие люди с высшим образованием, высшим юридическим образованием, люди с хорошей работой. Люди не успевают понять ситуацию, эффект неожиданности срабатывает", - сказал Галицкий.

Он добавил, что волна интернет-мошенничеств особенно сильно захлестнула южные регионы России. Столичные полицейские часто ездят в другие регионы для розыска и задержания мошенников, жертвами которых стали жители Москвы.