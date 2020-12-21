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В столичном МВД заявили, что молодежь все чаще становится жертвой дистанционных мошенников

По словам врио первого замначальника ГСУ МВД по Москве Александра Галицкого, среди потерпевших есть люди с высшим юридическим образованием

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Молодые люди все чаще становятся жертвами дистанционных мошенников, тогда как раньше пострадавшими были в основном пенсионеры, сообщил журналистам врио первого замначальника ГСУ МВД по Москве Александр Галицкий.

"С 2015 года у нас количество преступлений по этой категории постоянно растет. Если раньше потерпевшими были в основном лица пожилого возраста, пенсионеры, сейчас идет омоложение потерпевших, потому что преступники начинают уже специализироваться на данном виде преступлений. Есть потерпевшие люди с высшим образованием, высшим юридическим образованием, люди с хорошей работой. Люди не успевают понять ситуацию, эффект неожиданности срабатывает", - сказал Галицкий.

Он добавил, что волна интернет-мошенничеств особенно сильно захлестнула южные регионы России. Столичные полицейские часто ездят в другие регионы для розыска и задержания мошенников, жертвами которых стали жители Москвы.

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