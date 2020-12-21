Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении бывшего посла в Аргентине Астапенко

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии рассмотрела поступившие из МИД Белоруссии материалы в отношении бывшего посла в Аргентине и по совместительству в Парагвае, Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили Владимира Астапенко и возбудила уголовное дело по статье о хищении. Об этом сообщает в понедельник ведомство на своем сайте.

"Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел $2 393, которые использовал в личных целях", - сказано в сообщении. Против Астапенко возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса ("Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями"). Как отмечается в сообщении, своими действиями бывший посол причинил ущерб посольству Белоруссии в Аргентине.

Организация предварительного расследования поручена центральному аппарату Следственного комитета.

3 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Астапенко от должности посла в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, который ранее поддержал протестующих соотечественников. Астапенко также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее Астапенко направил письмо в администрацию президента, а также в МИД и просил освободить его от занимаемой должности. Он раскритиковал события, которые происходят в стране после президентских выборов 9 августа, считая, что действия властей ведут к международной изоляции страны. Астапенко в настоящее время входит в состав Народного антикризисного управления белорусской оппозиции.

Лукашенко также освободил от должности послов Белоруссии в Латвии Василия Марковича, в Словакии Игоря Лещеню, в Испании Павла Пустового. Все они, а также экс-посол Белоруссии в Польше и Франции, ныне член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, лишены дипломатического ранга.