В Бугульме задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

КАЗАНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Жители Татарстана задержаны в городе Бугульме по подозрению в убийстве таксиста, у обоих имеется непогашенная судимость. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

"20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району из ЦРБ поступило сообщение, что примерно в 23:50 мск в больнице скончался 48-летний житель города Азнакаево, который был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной задней поверхности грудной клетки. Сотрудникам полиции по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве мужчины", - говорится в сообщении.

Ими, как уточнили в пресс-службе ведомства, оказались 23-летний житель города Чистополь и 25-летний житель Азнакаево, у обоих имеется непогашенная судимость.

Установлено, что вечером 20 декабря подозреваемые вызвали такси и попросили водителя отвезти их из Азнакаево в Бугульму. В дороге они выпивали. Завершив заказ, таксист попросил рассчитаться, но пассажиры сочли сумму слишком высокой. Произошла ссора, в ходе которой мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, вытащил из кармана нож и ударил им водителя в спину.

Потерпевшему удалось выбежать из салона машины. Скрывшись, он попросил помощи у прохожих, они вызвали медиков. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые подожгли автомобиль.

"Молодые люди дали признательные показания и рассказали об обстоятельствах совершенного преступления", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").