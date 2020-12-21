ФСБ возбудила в Адыгее дело на осужденного, причастного к финансированию экстремистов

МАЙКОП, 21 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено УФСБ России по Республике Адыгея в отношении гражданина РФ, отбывающего наказание в колонии на территории республики, по факту причастности к финансированию экстремистской деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Республике Адыгея пресечена преступная деятельность гражданина РФ, отбывающего наказание в исправительной колонии № 1 в ауле Тлюстенхабль, причастного к финансированию экстремистской деятельности. Установлено, что осужденный в интересах финансирования международного экстремистского объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещено в РФ) создал на платформе интернет-мессенджера группу, в которой призывал к сбору денежных средств на нужды указанной организации. Возбуждено дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности"). В августе текущего года УФСБ в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации") по факту вербовки им осужденных лиц в деятельность экстремистской организации, а также по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ по факту его участия в деятельности экстремистской организации, уточнили в пресс-службе УФСБ по республике.

"Ат-Такфир валь-Хиджра" ("Искупление и исход") - одна из самых радикальных международных исламистских террористических группировок. Решением Верховного суда РФ от 15 сентября 2010 года это объединение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.