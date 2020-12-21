СК требует арестовать следователя ГУ МВД Москвы за получение крупной взятки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет требует арестовать старшего следователя ГСУ ГУ МВД Москвы по подозрению в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда, куда поступило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

"В суд поступило ходатайство с требованием избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Артемьеву Александру Сергеевичу, подозреваемому по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде, не уточнив других деталей. Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что Артемьев - старший следователь первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве.

"По одному делу с Артемьевым проходит предприниматель Дмитрий Ярцев, который подозревается по ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взятке в особо крупном размере)", - заключил собеседник агентства. В пресс-службе Преображенского суда ТАСС подтвердили поступление ходатайства следствия об аресте Ярцева.