Два человека пострадали при пожаре на западе Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме на западе Москвы, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"При пожаре в доме на улице Академика Павлова пострадали два человека, шестеро спасены. Возгорание ликвидировано, его площадь составила 30 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что горит квартира на 10-м этаже 14-этажного дома на улице Академика Павлова. В подъезде было сильное задымление, поэтому пожарные изначально бросили все силы на спасение людей. По автолестнице с 10-го этажа были спасены двое детей.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара.