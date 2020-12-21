Четверо пострадали и один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших при пожаре на западе Москвы выросло до четырех человек, еще один погиб, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, четыре человека пострадали и один погиб при пожаре в доме на улице Академика Павлова", - сказал собеседник агентства, отметив, что погиб взрослый, а среди пострадавших есть двое детей.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Пожар в квартире на десятом этаже в 14-этажном доме на улице Академика Павлова произошел около 18:30. В подъезде было сильное задымление, поэтому пожарные изначально бросили все силы на спасение людей. По автолестнице с десятого этажа были спасены двое детей.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве, в 19:21 пожар был потушен. Его площадь составила 45 кв. м.

В новость были внесены изменения (19:50 мск) - добавлены подробности по тексту.