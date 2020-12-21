Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Владимиром

ТАСС, 21 декабря. Четыре человека пострадали при столкновении "Газели" с машиной скорой помощи под Владимиром. Среди пострадавших три медработника, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

"Около 16:45 мск на 1-м км автодороги М7 "Волга" [произошло ДТП]. По предварительной информации, водитель автомобиля "Газель", двигаясь по крайней правой полосе со стороны Нижнего Новгорода, при выполнении разворота не уступил дорогу движущемуся по левой полосе в попутном направлении автомобилю скорой, и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Газель" и трое пассажиров скорой помощи <…> Все пассажиры - это медперсонал", - сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что помощь всем пострадавшим была оказана на месте. Полиция организовала проверку.