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В Подмосковье локализовали пожар на складе

В ликвидации возгорания принимают участие 38 человек и 11 единиц техники

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе в поселке Апрелевка в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 22:49 мск пожар локализован на площади 800 кв. м", - сказали в главке.

В 21:20 в МЧС поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: городской округ Наро-Фоминск, поселок Апрелевка, улица Сентябрьская, 12. Внутри склада было сильное задымление и возгорание на площади 800 кв. м. Его тушат 38 человек и 11 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что внутри склада хранились деревянные отходы и паллеты.

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