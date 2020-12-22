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В Техасе разбился небольшой самолет

По данным пожарной службы города Гранд-Прери, два человека погибли

ТАСС, 22 декабря. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Гранд-Прери (штат Техас). Об этом в понедельник информировала местная пожарная служба.

"Примерно в 14:54 (23:54 мск - прим. ТАСС) пожарная служба Гранд-Прери отреагировала на сообщение о крушении небольшого пассажирского самолета. По подтвержденным данным, двое [человек] погибли, - говорится в заявлении пожарных, опубликованном на сайте городской администрации. - Самолет летел из [города] Дентон (штат Техас), остановился в муниципальном аэропорту Гранд-Прери и разбился через несколько минут после взлета".

Как указывает телекомпания NBC, летательный аппарат с двумя людьми на борту зацепил телефонный столб, преодолел около 500 футов (152 м), несколько раз ударившись о дземлю, а затем врезался в автомобиль. Человек, находившийся в машине в момент аварии, был доставлен в больницу, полученные им травмы не представляют угрозы для жизни.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту случившегося, сообщили пожарные.

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