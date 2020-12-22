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СМИ: в Японии один человек погиб в результате пожара в отеле

По данным агентства Kyodo, 11 пострадавших доставлены в больницу

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, 11 доставлены в больницу в результате пожара на подземной парковке одной из гостиниц в центре крупного города Нагоя на главном острове Японии Хонсю. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за утечки газа, сообщает агентство Kyodo.

Перед пожаром на парковке проводились ремонтные работы. Погибший был одним из рабочих.

Постояльцы гостиницы эвакуированы. Рядом с ней находится оживленный район с многочисленными ресторанами и офисными зданиями.

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