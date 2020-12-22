Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Пономаревского района Оренбургской области намерена дать оценку мерам пожарной и газовой безопасности, принимавшимся на территории муниципалитета, где во вторник произошел взрыв газа в частном доме и пострадало два человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокурор области Руслан Медведев поручил прокурору Пономаревского района организовать проверку обстоятельств происшествия в одном из жилых домов. Надзорное ведомство установило контроль за деятельностью оперативных служб, работающих на месте происшествия. По результатам изучения материалов проверки прокуратурой будет дана оценка работе контролирующих органов. Также прокурор намерен оценить полноту и достаточность мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов", - сказано в распространенном сообщении.

Госпитализированные после взрыва газа в частном жилом доме в селе Пономаревка Оренбургской области мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава региона, в больнице им оказывают всю необходимую помощь. По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, предварительной причиной происшествия стала утечка бытового газа. Взрыв газа произошел около полуночи, последующего горения не наблюдалось.

Ранее ТАСС сообщал, что в результате взрыва газа в жилом доме села Пономаревка пострадали два человека: женщина 1962 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Они получили ожоги, их госпитализировали.