Полиция возбудила уголовное дело из-за потушенного вандалами Вечного огня на Марсовом поле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об осквернении мемориала возбуждено в Петербурге после того, как двое неизвестных забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом во вторник ТАСС сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Осквернение сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением")", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, розыск злоумышленников продолжается.

17 декабря в ведомстве сообщали ТАСС, что полиция разыскивает двоих неизвестных граждан, которые ночью забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле.

В 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, на мемориале был зажжен первый в СССР Вечный огонь, принесенный из мартеновских печей Кировского завода. Десять лет спустя от него был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Огонь с Марсова поля был передан также на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище.