Суд Москвы оштрафовал "Деда Мороза" за пикет на Красной площади против отмены детских елок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал Анатолия Чистова на 10 тыс. рублей за участие в пикете на Красной площади в костюме Деда Мороза. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Альдаев.

"Суд признал Чистова виновным по ч. 5. ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказал адвокат. По его словам, вместе со своим доверителем они "уже подали жалобу" на данное решение суда.

Во второй половине ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Чистова, который в костюме Деда Мороза со своими помощницами-гномами на Красной площади выражал несогласие с решением властей запретить проведение детских елок. Чистову вменили в вину преступление по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").