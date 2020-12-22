Суд отказал в выплате 2 млрд руб. близким жертв катастрофы, в которой погибла доктор Лиза

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Второй Кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации в размере 2 млрд рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ, который разбился под Сочи. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы истцов, Игорь Трунов.

"Кассационный суд в полном объеме отказал в возмещении вреда 72 родственникам погибших в авиационной катастрофе, произошедшей в декабре 2016 года возле города Сочи. Пострадавшие и их адвокаты требовали возмещения морального вреда и недоплаченные страховые выплаты. Суд посчитал, что Минобороны и страховое общество "Согаз" выполнили свои обязательства, несмотря на то что моральный вред не возмещался, а также в семьях погибших родились дети, не получившие вообще никаких выплат", - сказал он. По словам адвоката, данное решение будет обжаловано в надзорную инстанцию Верховного суда и в Европейский суд по правам человека.

18 апреля Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны под Сочи. Родственники погибших обратились в Мещанский суд в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда. Позднее Московский городской суд признал законным это решение. Сумма иска составила 2 167 514 928 рублей.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.