В Казани трое детей отравились угарным газом

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Казани начала проверку информации об отравлении трех девочек угарным газом, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"Прокуратура города Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих детей. Накануне около десяти часов вечера поступило сообщение, что в одной из квартир дома номер 14 на улице Годовикова дети отравились угарным газом", - говорится в сообщении.

Медики скорой помощи забрали трех сестер 6, 12 и 16 лет в Детскую республиканскую клиническую больницу. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, детей госпитализировали с диагнозом "отравление угарным газом легкой степени тяжести", причина инцидента устанавливается.

Надзорное ведомство намерено выяснить все обстоятельства случившегося и проверить соблюдение законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, планируется дать правовую оценку работе управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов, уточнили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В новость внесены изменения (11:35 мск) - добавлены подробности.