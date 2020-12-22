Троих москвичей задержали за убийство подельника

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали троих москвичей за убийство подельника в преступлениях из-за опасений разоблачения. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Коломне по подозрению в убийстве мужчины задержаны трое жителей Москвы 2001, 1996 и 1994 годов рождения. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила Врадий.

6 октября в лесополосе возле деревни Двуглинково в Луховицах в песчаном карьере обнаружено тело мужчины с пятью колото-резаными ранениями груди. Следователи установили круг его общения и сферу деятельности, после чего в поле зрения попали трое мужчин, чьи разовые поручения неоднократно выполнял потерпевший. "По предварительным данным, потерпевший был осведомлен о противоправной деятельности подозреваемых, в связи с чем, опасаясь разоблачения, одним из подозреваемых было принято решение о его устранении. В результате он передал нож двум соучастникам, которые в дальнейшем совершили убийство мужчины", - сообщила представитель ГСУ.

Криминалисты СК и оперативники УФСБ и подмосковного главка МВД провели восемь обысков, в том числе по местам жительств задержанных, осмотрели семь автомобилей. В ходе обысков и осмотров изъяты компьютеры, мобильные телефоны, не менее 70 ящиков алкогольной продукции, оружие и боеприпасы к нему, большое количество ножей, а также перчатки и балаклава.