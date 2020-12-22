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В Саратове чиновники расплатились со строителями квартирами, предназначавшимися для сирот

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам в Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

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Ранее ТАСС сообщал, что комитет по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина обратился в региональную прокуратуру и полицию с просьбой провести проверку неисполнения в Саратовской области программы по обеспечению жильем детей-сирот. По данным Володина, в Саратовской области по итогам прошлого года было выполнено около 50% от плана программы.

"По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами КПСО "Госжилстрой" (преобразовано в ООО "Госжилстрой") и Министерства строительства и ЖКХ возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, КПСО "Госжилстрой", подведомственное министерству, заключило договоры подряда на строительство 11 многоквартирных жилых домов. В период с января 2014 года по декабрь 2019 года, чиновники, вместо того, чтобы произвести расчет по договорам деньгами, передали строительным организациям 388 жилых помещений, которые должны были перейти детям-сиротам. При этом средства на оплату у чиновников имелись.

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