В Саратове чиновники расплатились со строителями квартирами, предназначавшимися для сирот

Ранее ТАСС сообщал, что комитет по безопасности и противодействию коррупции по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина обратился в региональную прокуратуру и полицию с просьбой провести проверку неисполнения в Саратовской области программы по обеспечению жильем детей-сирот. По данным Володина, в Саратовской области по итогам прошлого года было выполнено около 50% от плана программы.

"По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами КПСО "Госжилстрой" (преобразовано в ООО "Госжилстрой") и Министерства строительства и ЖКХ возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, КПСО "Госжилстрой", подведомственное министерству, заключило договоры подряда на строительство 11 многоквартирных жилых домов. В период с января 2014 года по декабрь 2019 года, чиновники, вместо того, чтобы произвести расчет по договорам деньгами, передали строительным организациям 388 жилых помещений, которые должны были перейти детям-сиротам. При этом средства на оплату у чиновников имелись.