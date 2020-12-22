СК завершил расследование дела банды, члены которой грабили квартиры под видом силовиков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела вооруженной банды, участники которой под видом полицейских, сотрудников СК и ФСБ ограбили квартиры и офисы не менее чем на 500 млн рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы Максима Родионова, Александра Соболева, Вячеслава Васильева, Романа Аксенова, Антона Анагина и Константина Николаева. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сообщила она.

По данным СК, банда действовала по меньшей мере с 2017 года. За это время ее участники ограбили несколько квартир и офисов в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в марте 2018 года Родионов, Соболев и Аксенов с соучастниками, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру в Санкт-Петербурге, избили и связали ее жильцов, а после похитили деньги и имущество на сумму более 5 млн рублей. В июле того же года участники банды в одежде с символикой ФСБ и СК России ворвались в офис в Москве и, угрожая сотрудникам огнестрельным оружием, избили их, после чего похитили более 480 млн рублей.

В ходе следствия удалось обнаружить тайник с оружием и боеприпасами. Сейчас трое установленных соучастников объявлены в международный розыск, одного из них уже удалось задержать в Германии, решается вопрос о его экстрадиции. В отношении разыскиваемых фигурантов расследование уголовного дела продолжается.