Суд взыскал с Навального 140 тыс. рублей по иску блогера за использование его фото

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы в понедельник взыскал 140 тыс. рублей с Алексея Навального по иску блогера Алексея Жирухина за незаконное использование его фотографий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом взысканы с Навального: компенсация за нарушение имущественных прав путем воспроизведения - 30 тыс. рублей; компенсация за нарушение имущественных прав путем доведения до всеобщего сведения - 30 тыс. рублей; компенсация за использование фотографии с удаленным копирайтом - 30 тыс. рублей; компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей", - сказала пресс-секретарь суда.

Накануне ТАСС сообщал о частичном удовлетворении иска без указания сумм компенсации.

Истец просил компенсацию в размере 230 тыс. рублей за использование фотографий в одном из видеороликов Навального. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.