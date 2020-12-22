Суд в Бугульме арестовал подозреваемого в убийстве таксиста

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Бугульминский городской суд Татарстана заключил под стражу до 21 февраля подозреваемого в убийстве таксиста. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемый заключен под стражу до 21 февраля 2021 года. Место содержания - СИЗО номер три", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что принимающий участие в судебном процессе прокурор города Артем Кривоносов поддержал ходатайство следователя.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, ночью 20 декабря в Бугульме нашли 48-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Он умер, будучи доставленным в больницу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По предварительной информации, потерпевший, работавший таксистом, привез из города Азнакаево в Бугульму двух пьяных пассажиров. Они поссорились из-за отказа последних платить за проезд. В драке один из мужчин ударил таксиста ножом. Раненый водитель попытался убежать, однако через несколько десятков метров потерял сознание. Злоумышленники, похитив из машины ценности, подожгли ее и пытались скрыться.