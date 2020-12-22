СК назвал предварительную причину смерти биолога Каганского в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Предварительная причина смерти ученого-биолога Александра Каганского, тело которого ранее было обнаружено в Калининском районе Санкт-Петербурга, падение с большой высоты. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты. <...> Следствием проводятся активные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида", - говорится в сообщении. В рамках расследования дела уже допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены экспертизы.