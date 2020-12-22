Мужчина погиб во время селфи на ЛЭП в Подмосковье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб от удара током, делая селфи на высоковольтной линии электропередачи в Химках. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"21 декабря в микрорайоне Сходня на улице Горная обнаружено тело 20-летнего местного жителя. По предварительным данным, молодой человек забрался на высоковольтную линию с целью сделать селфи, после чего его ударило током, и он упал", - сообщила Врадий.

По данному факту проводится доследственная проверка.